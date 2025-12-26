Apartmanın 3. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bugün apartmanın 3. katındaki balkondan düşen 31 yaşındaki Denys Remanenko yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay bugün saat 11.15'te meydana geldi. 3'üncü kattaki dairesinde bulunan Denys Remanenko, apartmanın park alanı içerisine düşerek ağır yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Düşmenin sebebinin henüz tespit edilemediği bilgisini veren Polis, 31 yaşındaki şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.