AÖA "Renkli Kelebek" tiyatro etkinliği düzenliyor

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri pazartesi günü "Renkli Kelebek" tiyatro etkinliği düzenleyecek.

AÖA tarafından verilen bilgiye göre, özel gereksinimli bireylere yönelik saygı ve empati duygularını geliştirmek ve akran zorbalığına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla, düzenlenen etkinlik, KKTC genelindeki tüm ilkokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz yapılacak.

"Renkli Kelebek" adlı tiyatro etkinliği, 5 Ocak Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda iki temsil halinde sahnelenecek. İlk temsil saat 09.00 'da başlayacak; ardından bir temsil daha olacak.

Etkinlik; kapsayıcı eğitim anlayışını destekleyen, öğrencilerde toplumsal duyarlılık ve farkındalık geliştirmeyi amaçlayan nitelikli bir eğitim etkinliği olarak gerçekleştirilecek.