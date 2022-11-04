Anneannesine ait takıları çalıp satmaya çalışan zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarında tutuklanan zanlı R.Ö. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, ilerde davalarında hazır olması kaydıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 29 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında,

Lefkoşa' da sakin 32 yaşındaki R.Ö.’nün aynı adreste sakin anneannesi S.B’ye ait yatak odası içerisindeki masa üzerinde muhafaza etmiş olduğu tamamı bijuteri olan 7 adet çeşitli renk taşlardan oluşan yüzüğü, 1 adet inci taşı kolye ucunu, l adet halka küpeyi, 2 adet üzerinde çeşitli renkte taşlar olan bilekliği sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu takıları 31 Ekim tarihinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk Ltd. isimli işletmeye S.Ö. adına olan sürüş ehliyetini kendisiymiş gibi ibraz edip başkasının kimliğine bürünüp satmaya çalıştığını ancak konu işletmenin, takıların bijuteri olması üzerine almayıp şüphelenerek polise bilgi verdiğini belirtti.

Polis, alınan bilgi üzerine konu takıların R.Ö. tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.