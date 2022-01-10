"Ankara gündeminde seçim yok, mali durumu değerlendireceğiz"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’da hem ekonomik durumu değerlendireceklerini hem de bir takım ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e yarın gerçekleşecek Ankara ziyareti öncesinde konuşan Sucuoğlu, “2022 mali durumu değerlendireceğiz” dedi.

Sucuoğlu, ekonomik ve mali yönden tüm çalışmaları yanına aldığını ifade ederek, “Dosyayla gidiyoruz. İçinde bulunduğumuz krizi net şekilde anlatacağız” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geleceğini dile getiren Sucuoğlu, gerçekleştireceği görüşmelerde seçimle ilgili bir gündemin bulunmadığını da söyledi.

Sucuoğlu, TC-KKTC arasında imzalanan protokole ek herhangi bir protokolün de gündeme gelmeyeceğini ifade etti.

Sucuoğlu, yapacağı görüşmelere Başbakanlık Müsteşarı ile Maliye Bakanlığı Müsteşarının da eşlik edeceğini, Perşembe günü adaya döneceğini sözlerine ekledi.