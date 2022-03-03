"Ancak 1-2 ay dayanırız… Sonrası kapıya kilit!"

Elektriğe yapılan zam, üretici ve esnafı çıkmaza yoktu… Enerjiyle üreten, dükkan açan esnaf, zammı YENİDÜZEN’e yorumladı: “Küçülmeye gittik olmadı. Bu fiyatlarla en çok 1-2 ay daha dayanabiliriz. Bundan sonrası artık dükkânımıza kilit vurmak olur. Artık dayanacak gücümüz kalmadı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin akaryakıt fiyatlarından sonra elektrik fiyatlarına da yansıttığı yüklü zam, esnaf ve üreticiyi isyan noktasına getirdi.

İşyerini elektrik enerjisiyle döndüren ve enerjisiz üretemeyen birçok sektör temsilcisi, bu fiyatlar karşısında iş yapılamaz noktaya gelindiğine dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran esnaf ve üreticiler, “İki ay önce kaşıkla verdiklerini, şu anda kürekle geri alıyorlar” dedi, bunun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Özel sektörün unutulduğunu ifade eden esnaf ve üretici, özel sektöre destek çıkılmasının şart olduğunu, destek çıkılmaması halinde, kısa süre içerisinde birçok işyerinin kapanacağını dile getirdi.

‘Klima çalıştırmak lüks…’

Dükkânda klima çalıştırmanın “Lükse kaçtığını” vurgulayan esnaf, “Bu zamlar karşısında fatura artacak. Peki, biz bunu nasıl ödeyebileceğiz? Dükkânımızda, kısabileceğimiz başka bir cihaz yok... Zam yapıyorlar ama özel sektörde çalışan bir insanın, bir işçinin nasıl geçineceğini hesaplamıyorlar, düşünmüyorlar” şeklinde konuştu.

Esnaf ne dedi?

Selmin Şişik (She Kuaför): “Bu şekilde devam etmesi durumunda ben dükkânımı kapatacağım”

“Esnafa destek verilmeden her şey zamlanıyor ve esnafın kalkınması bekleniyor. Sadece elektrik değil ki, aldığımız her şey pahalı… İki ay önce maaşları yükseltmişlerdi ama şimdi görüyoruz ki, verdiklerinin fazlasını geri alıyorlar. Biz, bütün işimizi elektrikle yapıyoruz. Bir yerden kısma şansımız da yok. Eski fiyatlarla faturamız yüklü geliyordu. Bu zamlar karşısında fatura bir o kadar daha artacak. Peki, biz bunu nasıl ödeyebileceğiz? Bu şekilde devam etmesi durumunda ben dükkânımı kapatacağım.”

Mustafa Güler (Güler Mobilya): “Bu fiyatlarla en çok 1-2 ay daha dayanabiliriz, sonra dükkânımıza kilit vururuz”

“Bizim yaptığımız elektrik enerjisiyle dönen bir iş… Bir marangoz elektrik olmazsa hiçbir iş yapamaz. Bu kadar zaman pandemiyi bekledik. Pandemi daha etkisini kaybetmeden zamlar başladı. Artık diyecek bir şey kalmadı. Küçülmeye gittik olmadı. Bu fiyatlarla en çok 1-2 ay daha dayanabiliriz. Bundan sonrası artık dükkânımıza kilit vurmak olur. Günün sonunda biz de işsiz kalacağız, çalışanlarımız da işsiz kalacak. Dayanacak gücümüz kalmadı. Zam yapıyorlar ama özel sektörde çalışan bir insanın, bir işçinin nasıl geçineceğini hesaplamıyorlar, düşünmüyorlar.”

İbrahim Akmeşe (Mezzaluna Restoran): “Ben artık altından kalkamıyorum”

“Elektriğe son yapılan bu artışlardan dolayı artık esnafımızın ayakta durmasını kimse beklemesin. Üzülerek söylüyorum ki, böyle gitmesi durumunda çoğu işyeri kapanacak. Enerjiyle üretiyoruz, enerji kullanmazsak üretemeyiz. Peki, bu koşullarda nasıl üreteceğiz? Kimse bizleri düşünmüyor. Ben artık kapatmayı veya devretmeyi düşünüyorum. Çünkü sadece enerji artışı değil, her şey arttı. Bu işi yapmak benim için bir lüks haline geldi. Artık altından kalkamıyorum.”

Caner Dağaşaner (Caner Et Pazarı): “Buzdolabını kapatalım da etler mi bozulsun?”

“Şu anda kış aylarındayız ve benim eti sakladığım buzdolabı çok enerji harcamıyor. Havalar soğuk olduğu için buzdolabı yüzde 70 çalışıyor. Yaz gelince bu enerji tüketimi yüzde 100 olacak. Biz, zam öncesi 8-10 bin TL ödüyorduk. Şimdi bu zamlarla birlikte, üstelik önümüz de yaz dükkânımızın elektriğini nasıl ödeyeceğiz? Buzdolabını kapatalım da etler mi bozulsun? Bu, büyük bir sıkıntı… Ben küçük bir esnafım. Kazancım da belli… İşin bir diğer kötü olan tarafı da önümüzü göremediğimizden dolayıdır. Geleceğimiz çok karanlık. Özel sektörün kötü olması hepimizi ilgilendiren bir durum, o yüzden bir destek vermeleri şart…”

Gamze Çelik (Cafe Nivera): “Özel sektöre destek çıkılmaması halinde çoğu iş yeri kapanacak”

“Maliyetler inanılmaz derece artış gösterdi. Bu maliyetler karşısında 2-3 ayda bir fiyatlarımızı yükseltiyoruz ama son 5 aydır yükseltemedik. Çünkü fiyatları yükseltince haklı olarak müşterilerimiz de tepki koymaya başlayarak artık buraya gelmemeyi tercih ediyor. ­Satışlarımız artmadığı halde, maliyetlerimiz artıyor. Ben, sektörü ne olursa olsun tüm esnafların bu dönemde sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Döviz de TL karşısında değer kazanıyor ama döviz artışı olmadığında bile biz sürekli olarak zamlarla karşı karşıya geliyoruz. Birçok genç arkadaşımız yurtdışında okuduktan sonra bu ülkeye gelmek istemiyor çünkü bu ülkenin bir geleceği yok. Hiçbir şekilde özel sektöre destek verilmiyor. Özel sektöre destek verilmediğinden dolayı ada insanlar mutlu değil. Bir an önce özel sektörün gelişmesi için acil önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde birçok işyeri kapanacak.”

Ethem Binici (Tülfer Moda Evi): “İki ay önce kaşıkla verdiklerini, şu anda kürekle alıyorlar”

“Enerji fiyatlarının artması bizleri çok etkileyecek çünkü bizim işimiz tamamen elektrik enerjisine dayalı bir iş. Zaten, 2 yıldır salgınla uğraşıyoruz, bir işsizlik yaşadığımız, işçilerimizi ödeyemediğimiz zamanlar oldu. Tam şu anda işlerimizi yoluna koymak üzereyken bu zamlar bizi tekrar geriye itti. Zamların yapılması, bizim de fiyatlarda zam yapmamıza neden oluyor. Bizim zaten işlerimiz düşük, bir de zam uyguladığımızda işimiz daha da azalıyor. İki ay önce kaşıkla verdiklerini, şu anda kürekle alıyorlar. Lüksümüzü kesebildiğimiz kadar kesiyoruz ve klima çalıştırmaktan kaçıyoruz. Klima çalıştırmadan 1000-1500 TL gibi bir fatura geliyordu. Şimdi zam yapıldı ve fatura ne olacak bilmiyoruz. Kısabilecek başka bir cihaz burada yok... O yüzden ben bu fiyatlarla geleceğimizi göremiyorum.”

Ömer İsmailoğlu (Gommam Market): “Dayandığım yere kadar dayanacağım. Eğer dayanamazsam da inceldiği yerden kopsun…”

“Yapılan bu zamlar, dükkânımızın elektrik gideri 3 katı artacak demektir. Diğer giderler de var. İki ay önce asgari ücrete yapılan zam sonrasında önce akaryakıta, şimdi de elektriğe zam yapıldı. Başlı başına bu elektrik zammı karşısında verilen artış eridi ve gitti. Küçük çapta bir işletme bu şekilde ne kadar devam edecek? Bu durum karşısında ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bunun nereye kadar böyle gideceğini, nereye kadar dayanabileceğimizi bilmiyoruz. Önümüzü görememek de bence büyük bir sıkıntı. Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Dayandığım yere kadar dayanacağım eğer dayanamazsam da inceldiği yerden kopsun…”

Ertuğ Kutay (Damlataş Lastik): “Destek şart, dayanamıyoruz…”

“Yapılan elektrik zamları sonrasında ben kendi dükkânım için bir hesaplama yaptım ve 3 bin 500- 4 bin civarlarında elektrik faturası geleceğini düşünüyorum. Bu bizi çok etkileyecek. İşten çıkıp eve gittiğimizde sobanın karşısına da oturamayacağız. Önümüzdeki süreçte göreceğiz ki, bu ülkede artık hırsızlık artacak. Ülkemizde görmediğimiz şeyleri göreceğiz. İşimizi küçültmeyi ister istemez düşünmeye başladık artık. Eğer işçi azaltırsak, bu kez de işsizliğin artmasına yol açacağız. Bunu da yapmak istemiyoruz. Pandemi döneminde işçi çıkarmamak için arabamı satıp, çalışanlarımı ödemiştim. Günden güne kötüye doğru gidiyoruz. Destek şart, dayanamıyoruz… Destek olmayı bırakın, kazandığımızın yarısını devlete geri ödüyoruz.”

KTEZO: “Elektriğe yapılan zamdan dolayı yıkımla karşı karşıyayız”