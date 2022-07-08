Anayasa Mahkemesi’nde ‘hükümet’ mesaisi

YARGIYA TAŞINAN HÜKÜMET İCRAATLARI :

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel Başkanlığı’ndaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımı ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı yasa gücündeki kararname CTP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Türkiye ile imzalanan E-devlet protokolü ve yerel seçim tarihi CTP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor.

Kamuda örgütlü 6 sendika, 13 Nisan 2021’de hükümetin 4 ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşımış, bu kararname mahkeme tarafından iptal edilmişti.

CTP ile HP, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin erken seçim tarihinin Meclis’te Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Özel (Ad-Hoc) Komite’de görüşülmesini Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

BASIN-SEN ve TDP Bilişim Suçları Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu, mahkeme yasada hukuka aykırılık tespit etmişti.

Barolar Birliği, hükümetin hazırladığı Din İşleri Dairesi Yasası’nın iki farklı maddesini Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı, Din İşleri Başkanı’nın atanma ve görevden alınma koşullarını düzenleyen yasanın 8A (1) fıkrası; Anayasa’nın 1. ve 4. maddesine uygun bulunmamıştı.

KTAMS’ın 2020’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günlerde, Başbakan imzasıyla 16 geçici işçi istihdamına ilişkin açtığı dava halen Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülüyor.

Yine aynı dönemde KTAMS’ın 200 kişinin kamuya yasaya aykırı şekilde istihdam edilmesine yönelik başvurusu da YİM’in gündeminde.

Ayşe GÜLER

Son iki yıldır, UBP-DP-YDP’nin içinde bulunduğu hükümetlerin Türkiye ile imzaladığı e-devlet protokolünden, belirlediği yerel seçim tarihine, yakıt alımı için çıkardıkları yasa gücündeki kararnamelerden, kamuya yapılan istihdamlara kadar birçok konu yargının gündemine geldi.

Büyük ortağın Ulusal Birlik Partisi (UBP) olduğu hükümetler, ya muhalefetin ya da sendikaların açtığı davalarla Anayasa Mahkemesi'nin gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

İhalesiz yakıt alımı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 20 Mayıs 2022’de Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımı ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı yasa gücündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.

CTP milletvekilleri ve MYK üyeleriyle birlikte Başbakanlık önünde yaptığı basın açıklamasında Hükümete 3 farklı akaryakıtla taşıması ile ilgili 4 soru yöneltti, cevap için süre tanıdı.

E-devlet ve yerel seçim de Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hem e-devlet protokolü hem de yerel seçimle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gideceğini açıklamıştı.

Erhürman, “Memlekette artık Anayasa’nın korunması için herkesin devreye girmesi gerekiyor” dedi, “Bu tahammül edilemez bir durumdur” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bundan sonra Meclis sokakta, sokak Meclis’tedir” diyen Erhürman, “Bu yarattığınız emsaller çoğunluğu kim elde ederse, anayasa dinlemez her şeyi yapar emsalidir. Bu yaratılan emsali Anayasayı Mahkemesine götürürüz” dedi.

2021’DE NELER OLDU?

Hayat pahalılığı da Anayasa Mahkemesi’ne taşındı…

Kamuda örgütlü 6 sendika, 13 Nisan 2021’de hükümetin 4 ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

24 Haziran’da ise Anayasa Mahkemesi, yasa gücünde kararnameyi oyçokluğuyla iptal etmişti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Anayasa Mahkemesi’nin Meclis çalıştırılmadan ve bütçede hayat pahalılığı ödeneğine pay ayrılmışken, hukuk dışı bir şekilde hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına müsaade etmediğini” belirtmişti.

AD-Hoc Komite de davalık olmuştu…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP)’nin UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ erken seçim tarihinin Meclis’te Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Özel (Ad-Hoc) Komite’de görüşülmesini Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Dava, 11 Haziran 2021 ile 15 Haziran 2021’de görüşülmüş, Karar için 20 Eylül 2021’e ertelenmişti.

Seçim kararı alındığı için dava geri çekilmişti.

DAHA ESKİ DAVALAR, ÖNEMLİ KARARLAR:

Bilişim Suçları Yasası’nın 4 maddesi Anayasa’ya aykırı

Anayasa Mahkemesi, 2020 yılında Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ve Toplumcu Demokrasi Partisi‘nin (TDP) yargıya taşıdığı “Bilişim Suçları Yasası“nın 4 maddesinde, Anayasa’ya aykırılık tespit etti.

Karar, 30 Haziran 2022’de açıklanmıştı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, söz konusu gelişme üzerine yasanın meclise yeniden iade edileceğini ve görüşüleceğini ifade etmişti.

Anayasa: Eğitimin devletin işi

2018 yılında Barolar Birliği tarafından Din İşleri Dairesi Yasası’nın iki farklı maddesi, Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Karar, Nisan 2021’de Ersan Saner Başkanlığı’ndaki hükümet döneminde açıklanmıştı.

Mahkeme, Din İşleri Başkanı’nın atanma ve görevden alınma koşullarını düzenleyen

yasanın 8A (1) fıkrasının; Anayasa’nın 1. ve 4. maddesine uygun olmadığı ifade edildi.

Heyet, Din İşleri Başkanı Yardımcısının atanma koşullarının Anayasa’nın 1’inci maddesinde yer alan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bulmuştu.

2 dava halen sürüyor

Öte yandan KTAMS’in Yüksek İdare Mahkemesi’nde istihdamlarla ilgili 2020 yılında açtığı iki farklı dava da halen sürüyor.

Bilindiği üzere; 2020 de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günlerde, Başbakan imzasıyla 16 geçici işçi istihdamı yaptığı açıklamış, konuyu 30 Aralık 2020’de YİM’e taşımıştı.

Yine aynı dönemde 200 kişinin kamuya yasaya aykırı şekilde istihdam edilmesi de YİM’in gündemine gelmişti.