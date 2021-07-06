Anastasiadis: “Maraş için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis yeni oldu bittiler yaratılması yönündeki Türk tehditlerini tersine çevirme yönünde tüm gücüyle direneceği konusunda güvence verdi.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile Mağusa Belediye Başkanı ve Mağusa Belediye Yönetim Kurulu arasında gerçekleştirilen görüşmeden sonra Kıbrıs Rum liderliği tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Anastasiadis’in gün içinde Ulusal Konseyi toplantıya çağırmayı hedeflediği belirtilerek ve işgal altındaki kentle ilgili alınması programlanan önlemlerin incelendiği kaydedildi.

Anastasiadis ayrıca Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi amacıyla verimli bir diyalog başlatılması yönünde çalışacağı güvencesi de verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Anastasiadis toplantıda, Mağusa Yönetim Kurulunu uluslararası kurumlar, BM ve AB ve aynı zamanda üçüncü ülkelerle sürekli temas içinde bulunduğu, Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuka bağlılık konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Kıbrıslı Rum lider toplantıda ayrıca, Türk tehditlerinin üstesinden gelinmesi, Mağusa kenti ile ilgili yasa dışı eylemlerin engellenmesi ve Türk planlarının tersine çevrilmesi yönünde hükümetin programladığı önlemleri anlattı.

Açıklamaya göre, toplantıda hazır bulunan Başsavcı alınacak tüm önlemlerin uluslararası hukuka dayalı olmasının incelendiğini duyurdu.