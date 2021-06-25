Anastasiadis, Kıbrıs'ı yeniden birleştirme çabalarında Guterres ile yakın çalışma kararlılığını yineledi

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, Brüksel’de yapılan AB Zirvesi çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ı yeniden birleştirme çabalarında BM Genel Sekreteri ile yakın çalışma kararlılığını yineledi.



Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, toplantı hakkında Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Avrupa Konsey Zirvesine (EUCO) katılması stratejik ilişkilerimizin güçlendirilmesi için ortak niyetimizi ispat ediyor” diye yazdı.



Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, “Mevcut küresel krizler ve jeopolitik zorluklardan dolayı özünde çok boyutlu olan AB ve Birleşmiş Milletler arasında daha güçlü bir işbirliği sağlanması gerekir” dedi.



“Zirve sırasında Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda siyasi eşitlik ile iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde çözüm bulunması amacıyla BM Genel Sekreteri’nin harcadığı çabalar üzerinde yakın bir işbirliğinde bulunmaya hazırlığımı yineledim” şeklinde konuşan Anastasiadis, “Maraş'a da Kıbrıs’ın deniz bölgelerinde yeni oldubitti yaratma faaliyetlerinden kaçınılmasının önemine işaret ettim” dedi.



Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis paylaşımına, "Kıbrıs sorununa başarılı bir çözüm tüm Kıbrıslıların yararına olacaktır. Aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirecek ve en karmaşık sorunların bile BM arabuluculuğu çabalarıyla barışçıl bir şekilde çözülebileceğini gösterecektir" diyerek son verdi.

