Anastasiadis: Genel Sekreter özel bir temsilci atamaya yönelmiş görünüyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin Güven Yaratıcı Tedbirler ve diyaloğun başlamasına yönelik bir gelecek için ortak zemin bulma olasılığı görüşünden hareketle özel bir temsilci atamaya yönelmiş göründüğünü” belirtti.

Anastasiadis, “yaratıcı bir görüşme yaptıklarını, iki tarafın farklılıklarının kaydedildiğini” söyledi.

Gayrı resmi görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, Tatar’ın egemen eşitlik ve iki bağımsız devlet görüşlerini, kendisinin de Kıbrıs Rum tarafının BM kararları esasında, BM kararlarına tam uyan görüşlerini ayrıntılarıyla açıkladıklarını ifade etti.

Anastasiadis şöyle devam etti:

"Yapıcı bir diyaloğun başlaması olanaklarını araştırmak ve çıkmazlardan kurtulmak amacıyla ileriye yönelik çeşitli olanakların üzerinde durduk.” “Ayrıntıya girmeyeceğim. Diğer tarafın ne söylediği konusunda doğru algılamayı göstermek için vurgulanması gereken her şeyi belirtmekten kaçınmayacağım ve aynı zamanda ileriye yönelme konusunda yaratıcı olacağım.” “BM Genel Sekreteri, Güven Yaratıcı Tedbirlere ve diyaloğun başlaması için bir gelecek olasılığına ilişkin ortak zemin bulma olasılığına bakmak için bir özel temsilci atamaya yöneldi gibi görünüyor.” “Salı günü iki tarafla iletişime geçildikten sonra Genel Sekreter’in ofisinden bununla ilgili bir basın açıklaması yapılacak.”

Anastasiadis, “BM Genel Sekreteri özel temsilci olarak atayacağı belirli bir kişiden bahsetti mi?” sorusuna da olumsuz yanıt verdi.

1960 Anayasası’na geri dönmeye ilişkin görüşüne BM Genel Sekreteri ve Tatar’ın nasıl tepki gösterdikleri sorusuna da Anastasiadis, Genel Sekreter’in olumlu veya olumsuz bir cevap vermediğini söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Genel Sekreterin iki toplumu birbirine yaklaştırmayı harekete geçirmeye hizmet edecek bir şey olup olmadığını kaydettiğini, “Tatar’ın ise sağır kulaklara hitap eden kendi pozisyonlarını koruduğunu” da kaydetti.

New York’ta değişen bir şey yok