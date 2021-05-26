Anastasiades: Türkiye-AB olumlu gündemine Kıbrıs dâhil olmazsa AB Zirvesi sonuç bildirisini veto etmeye hazırım

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Haziran 2021’de yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde AB ve Türkiye arasındaki olumlu gündeme Kıbrıs’ın dâhil edilmemesi durumunda sonuç bildirisini veto etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Euronews’e konuşan Anastasiadis, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde sondajlarını askıya almasının yeterli olmadığını söyledi; 1974’ten beri kapalı olan Maraş’la ilgili gelişmelere dikkat çekti.

Kıbrıslı Rum lider, “Türk tarafı”nın iki devletli bir çözüm önerisinin de “yeni bir sıkıntı” olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti:

“Esas itibarıyla istedikleri ya adanın kuzeyini topraklarına katmak ya da Türkiye’nin bir eyaleti olacak Türkiye’nin kontrolünde kukla bir devlet yaratmaktır.”

“Olumlu bir tutum varsa olumlu bir gündem benimsenir. Aksinin olması durumunda, sıkıntılar artarda gelir. Bana göre, Kıbrıs’ın olmadığı olumlu bir gündemi kabul etmem anlaşılacağı gibi siyasi bir intihar olur. Başka seçeneğim yoktur.”



Kıbrıs’la ilgili Cenevre’de yer alan gayrı resmi 5+1 toplantısıyla ilgili bir başka soruya Anastasiadis, Kıbrıslı Rum liderliğinin masaya, Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerinde hâlihazırda var olanlardan başka bir şey koymadığını, son müzakerelerde kabul edilen konuları sunduğunu, iki taraf arasındaki uçurumu Türk tarafının önerilerinin yarattığını kaydetti.

Nikos Anastasiadis, “Birleşmiş Milletler kararlarında tanımlandığı gibi siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonu kullanmayıp iki devletli çözümü kullanarak bir çözüme ilerlememiz tamamen yeni bir görüş. Bu, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm BM kararlarının istisnasız tersini söylemek olduğu için uluslararası toplum için düşünülmeyecek bir şeydir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin görüşüne de terstir” şeklinde konuştu.