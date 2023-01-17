Amcaoğlu: Benzin sıkıntısı aşıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt sıkıntısı çekildiği yönündeki söylemlerle ilgili açıklama yaptı. K–Pet’te bir miktar sıkıntı olduğunu ancak, Alpet’in devreye girerek, bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığını belirtti.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, K-Pet’e 4 bin tonluk akaryakıtın Perşembe günü ulaşacağını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, K-Pet istasyonlarının sıkıntı yaşamaması için Altınbaş Petrol LTD. yetkililerinin devreye girdiğini ve eksilebilmesi muhtemel olan istasyonlara 95 ve 98 oktan benzin tedariği sağlandığını kaydetti.

Amcaoğlu, Alpet tarafından, K – Pet istasyonlarına 109 bin 100 litrelik akaryakıt tedariki sağlandığını ve bu tedariğin devam edeceğini söyledi.

Amcaoğlu, “vatandaşı germeye gerek yok. Sosyal medya üzerinden kaos yaratmaya çalışanlara lütfen prim vermeyelim” dedi.

Bakan Olgun Amcaoğlu, Altınbaş Petrol LTD. yetkililerine göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü de ayrıca teşekkür ettiğini dile getirdi.