“Altın yumurtlayan daireye 200 TL’lik yatırım bile yapılmıyor”

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gelir ve Vergi Dairesi'nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Mağusa Vergi Dairesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti ve Maliye Bakanlığı’nın iş bilmezlik ve sorumsuzlukla hareket ettiğini vurguladı.

Bengihan, Gelir ve Vergi Dairesi’nin ülkenin en çok gelir sağlayan kurumlarından biri olduğunu belirterek, personel eksikliği nedeniyle vatandaşların saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını ifade etti. Geçici işçi alımı ve sözleşmeli istihdamla sorunun geçici olarak çözüldüğünü ancak Mağusa Vergi Dairesi’nde personel eksikliğinin devam ettiğini söyleyen Bengihan, “Dairede temizlikçi bile yok. Devlet, bu kadar gelir sağlayan kuruma 200 TL’lik yatırım yapmaktan aciz” dedi.

Hizmet alanında gölgelik dahi bulunmadığını ve personel yetersizliği yüzünden vatandaş ile çalışanların karşı karşıya geldiğini dile getiren Bengihan, bunun sorumlusunun görevini yerine getirmeyen hükümet olduğunu kaydetti.

KTAMS olarak taleplerini de dile getiren Bengihan, “Halkın daha iyi hizmet alabilmesi için gerekli personelin istihdam edilmesi ve binadaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi şarttır. Hükümetin bu sorumsuz tavırlarına dikkat çekmek zorundayız. Arka kapıdan yüzlerce kişiyi istihdam ediyorlar ama Mağusa Vergi Dairesi’ne tek bir kişi bile alınmıyor” ifadelerini kullandı.