Alkollü içkilere konulan fonda indirim
Bakanlar Kurulu alkollü içkilere konulan fonu düşürdü. İthal içkilerde, litre başına fon 50 TL’den 25 TL'ye düştü.
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Bakanlar Kurulu alkollü içkilere konulan fonu düşürdü. İthal içkilerde, litre başına fon 50 TL’den 25 TL'ye düştü.
Buna göre; Alkol zammına ilişkin yeni bir düzenleme: FONLAR DÜŞÜRÜLDÜ: ithal içkilerde litre başı 50 TL’den 25 TL’ye, Yerli içkide 40 TL’den 15 TL’ye, Şarapta 20 TL’den 7 TL’ye Birada, 15 TL’den 5 TL’ye Fıçı birada 17,5 TL’den 6 TL’ye düşüyor.
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Etiketler : Faiz Sucuoğlu