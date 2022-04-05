Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Alkollü içkilere konulan fonda indirim
Alkollü içkilere konulan fonda indirim

Alkollü içkilere konulan fonda indirim

Bakanlar Kurulu alkollü içkilere konulan fonu düşürdü. İthal içkilerde, litre başına fon 50 TL’den 25 TL'ye düştü.

A+A-

Bakanlar Kurulu alkollü içkilere konulan fonu düşürdü. İthal içkilerde, litre başına fon 50 TL’den 25 TL'ye düştü.

Buna göre; Alkol zammına ilişkin yeni bir düzenleme: FONLAR DÜŞÜRÜLDÜ: ithal içkilerde litre başı 50 TL’den 25 TL’ye, Yerli içkide 40 TL’den 15 TL’ye, Şarapta 20 TL’den 7 TL’ye Birada, 15 TL’den 5 TL’ye Fıçı birada 17,5 TL’den 6 TL’ye düşüyor.

Bu haber toplam 2669 defa okunmuştur
Etiketler :