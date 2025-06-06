Alkolllü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Girne Tatlısu Anayolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Polisten alınan bilgiye göre, 247 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 31 yaşındaki Rahul Nagajan Bhutiya, yönetimindeki ES 690 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrederken, sağa meyilli viraja geldiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna savruldu. Araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde karşı şeride geçerek, karşı yönden gelmekte olan Sedat Derviş Alpman (23) yönetimindeki SS 008 plakalı Jeep araç ile çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucunda, ES 690 plakalı araç sürücüsü Rahul Nagajan Bhutiya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Secer Racu (34), Nirali Bhutiya (24) ve Sonalbala Solanke (36), ayrıca diğer araçta yolcu konumundaki Selin Güler (21) ve Gültekin Güler (12) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, Rahul Nagajan Bhutiya, Selin Güler ve Gültekin Güler cerrahi serviste, Nirali Bhutiya ise sağ ayak kırığı nedeniyle acil serviste müşahede altına alındı. Secer Racu’nun sağ ayağında açık kırık, Sonalbala Solanke’nin ise sağ uyluk kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine her iki yaralı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya neden olan ES 690 plakalı aracın sürücüsü Rahul Nagajan Bhutiya, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve kazaya karışmak suçlarından tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.