Alkol tesirinde dehşet saçtı, suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Dehşet Yaratmak Amacı İle Silah Taşıma, Sarhoşken Silah Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.V bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, 19 Temmuz tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da, zanlının 178 promil alkol tesirinde, Marmara Bölgesinde bulunan A.Ç’nin, evin giriş kapısını kendisine açmadığı gerekçesi ile elleri ve elinde bulundurduğu bıçakla defalarca vurarak kasti hasara uğrattıktan sonra, park yerinde bulunan A.Ç’y aracın camlarına, dikiz aynası ve kapı kollarına taş ile vurup hasara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.