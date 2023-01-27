Alışveriş fişlerini iptal edip, 140 bin TL’yi sirkat etti, tutuklandı

Benli Gıda’da müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek, 140 bin TL’yi zimmetine geçirerek sirkat ettiği iddiasıyla İ.D tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Mehmet Yağış Pınardan mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlı İ.D’nin “müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

2022 yılı ile 25.01.2023 tarihleri arasında Benli Gıda’da kasiyer olan zanlının alışveriş yapan müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 140 bin TL’yi zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlıdan gönüllü ifadesinin alındığını belirtip, serbest kalması halinde incelenecek kamera görüntülerine ve alınacak ifadelere etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.