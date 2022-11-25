Akollü araç kullandı, yol kenarında yürüyen yayalara çarptı

Girne-Alsancak Anayolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 139 mlgr alkollü araç kullanan 21 yaşındaki Vladimır Vorozhtsov yol kenarındaki yayalar 20 yaşındaki Abdulkadir Beldek ve 21 yaşındaki Baran Yavuz'a çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Girne-Alsancak yolunun 3-4'üncü kilometrelerinde dün akşam saat 21.45'te 139 mlgr alkollü araç kullanan 21 yaşındaki Vladimır Vorozhtsov, yönetimindeki KZ 654 plakalı salon araç ile direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan dışarıya çıktı ve banket içerisinde yaya olarak batı istikametine doğru yürüyen20 yaşındaki Abdulkadir Beldek ve 21 yaşındaki Baran Yavuz'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Abdulkadir Beldek ve Baran Yavuz, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak ilk yardım tedavisi gördü. Baran Yavuz gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olurken, Abdulkadir Beldek Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada görmüş tedaviden sonra Yakın Doğu Ünüversitesi Hastanesi'ne de sevk edilen Beldek, yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Araç sürücüsü Vladimır Vorozhtsov ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.