Akıncılar’da yasa dışı yollardan güneye geçişte 6 tutuklu

Akıncılar bölgesindeki askeri bölgede Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye dört kişiyi yasa dışı yollardan geçirmeye çalışan iki kişi görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilip tutuklandı. Polis, iki zanlının diğer dört zanlıyı 60 Euro karşılığında Kıbrıs’ın kuzeyinden gayrı yasal yollarla güneye geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Akıncılar bölgesinde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ü.B., H. K., M. L., M.S., M.U., G. S. P. dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların birinci derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, birinci derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme, Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurma suçlarından yargılandıklarını belirtti.

Polis, 18 Eylül 2021 tarihinde saat 22:20 raddelerinde Akıncılar'da, birinci derece askeri yasak bölge olan havuzlu karakolu diye bilinen yerin güneyinde tarla içerisinde Kıbrıs’ın güneyine geçmek için yetkili makamdan izinsiz zanlı Ü. B.’nin kullanımında bulunan HE 146 plakalı kapalı van araç içerisinde, yine zanlı H. K. ile birlikte zanlılar M.L., M.S. , M. U. , G. S.P.'yi, görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilip tutuklanıp polise teslim edildiklerini anlattı. Polis, bahse konu aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlıların yapılan sorgularında zanlı 1 ve zanlı 2'nin diğer 4 zanlıyı 60 Euro karşılığı Kıbrıs’ın kuzeyinden gayrı yasal yollardan güneye geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlılar Ü. B., H. K. ve G. S. P.’nin polise gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, yine mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve meseleye bağlantılı 2 kişinin daha arandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün sureyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.