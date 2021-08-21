Akıncı’dan Anastasiadis’e: “Gerçeği çarpıtmaya yönelmek boşuna bir gayrettir”

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz gün YENİDÜZEN’de yayınlanan röportajı üzerine Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in açıklamasına işaret etti, Anastasiadis’in “gerçeği çarpıttığını” ifade etti.

“Söyleşinin hiç bir yerinde sayın Anastasiades, kendi yanlış siyasetini aklayacak bir tek unsur bulamaz” diyen Akıncı, Anastasiades’in Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğini tüm unsurları ile kabul etmeyen maksimalist tutumuyla Crans Montana’da sonuç alınmasını engelleyenlerin başında geldiği görüşünü de belirtti.

Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“Birkaç gün önce Yenidüzen gazetesinde yayınlanan söyleşim nedeniyle, Rum yönetimi lideri sayın Anastasiades’in kendi siyasetinin aklandığına dair iddiaları basına yansımış bulunmaktadır. Belirtmem gerekir ki; Türkiye’de iktidarda bulunanlar ve burada türlü müdahalelerle göreve getirdikleri ile olan farklı siyaset anlayışlarımız sır değildir. Bu çerçevede söyleşide de bu konular yeterli açıklıkta yer almıştır. Ne var ki, söyleşinin hiç bir yerinde sayın Anastasiades, kendi yanlış siyasetini aklayacak bir tek unsur bulamaz. Bunun nedeni, daha önce de defalarca açıkladığım gibi, Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğini tüm unsurları ile kabul etmeyen maksimalist tutumuyla Crans Montana’da sonuç alınmasını engelleyenlerin başında gelmiş olmasıdır. Yaşananlar tarih sayfasında yerini almıştır. Benim söyleşimi kullanmaya çalışarak gerçeği çarpıtmaya yönelmek boşuna bir gayrettir.”

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