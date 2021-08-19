Anastasiadis: Mustafa Akıncı'nın röpörtajı yeterince açıklayıcı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Mustafa Akıncı’nın Yenidüzen gazetesine verdiği röpörtajı, hem Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri için hem de Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın çökmesine yol açan nedenler konusunda yeterince açıklayıcı olarak nitelendirdi.

Anastasiadis yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı’nın Berlin Anlaşması hakkında söyledikleriyle, 2017'deki Konferansın başarısızlığından bu yana, müzakerelerin durdukları noktadan yeniden başlatılmasını istemekten vazgeçmediğini gösterdiğini kaydetti.

Anastasiadis, bugüne kadar Crans Montana'daki başarısızlığı Kıbrıs Rum tarafına atfetmek isteyen her türlü anlatının çürütüldüğünü ifade etti.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin müzakereleri yeniden başlatma çabalarına yardımcı olma kararlılığını ve siyasi iradesini yineliyor, ancak bunun, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Türkiye'nin talep ettiği ön koşullar temelinde olamayacağını söyledi.

Anastasiadis, Yüksek Düzeyli Anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararları ile tanımlanan ortak zemin temelinde Kıbrıs konusunda yeni bir müzakere turu başlatmanın mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Mustafa Akıncı: "Kazansa da orada kalmayacak dediler”