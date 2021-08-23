Eski Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, Yenidüzen gazetesine verdiği demeci Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçen Perşembe günü yazılı açıklamayla yorumlamasına, “Crans Montana’da müzakerelerin olumlu sonuçlanmasına olanak vermeyen maksimalist tezler ortaya koyduğunu” yineleyerek gösterdiği tepki, güneydeki basınında yer buldu.

Fileleftheros, Akıncı’nın, Anastasiadis’in yazılı açıklamasından duyduğu rahatsızlığı gizlemediğine dikkat çektiği haberini “Akıncı Anastasiadis’e Karşı” başlığıyla aktardı.

Haber, Alithia’da “Akıncı’nın Tepkisi: Anastasiadis ‘Yanlış Politikası’nı Söyleşim İle Haklı Göstermez”; Haravgi’de ise “Akıncı’nın Nikos Anastasiadis’e Cevabı… ‘Anastasiadis Görüşmenin Hiçbir Yerinde, Kendi Hatalı Politikasını Haklı Gösterecek Tek Bir Yorum Bile Bulamaz’” başlıklarıyla yer buldu.