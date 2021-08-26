AKEL: Cumhurbaşkanı müzakerelerin başlamasına odaklanmak yerine, Kıbrıslı Türk liderle açıklama oyununa giriyor

AKEL, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalara odaklanmak yerine, Kıbrıslı Türk liderle karşılıklı açıklama yapma ve izlenim yaratma oyununa girdiğini açıkladı.

AKEL Polit Büro üyesi Haris Polikarpu, bu şekilde Anastasiadis’in başardığı tek şeyin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın güçlenmesi olduğunu ve bu durumun da Türkiye’nin bölücü politikasının ekmeğine yağ sürdüğünü ifade etti.

AKEL, Cumhurbaşkanı’nın 1960 anayasasının uygulanmasına dönülmesiyle ilgili açıklamalarının, müzakerelerin yeniden başlamasına dair irade konusunda uluslararası alanda kalan son güven anlaşmalarının ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon üzerinde anlaşmaya varılan çözüm temelinin terk edilmesine hizmet ettiğini vurguladı. AKEL, Anastasiadis hükümeti boyunca kaydedilen gidişatın, nihai bölünmeye doğru kayma olduğunu yeniden dile getirdi.

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü: Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lidere çok açık ve net bir teklifte bulundu