Kıbrıs Hükümet Sözcüsü: Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lidere çok açık ve net bir teklifte bulundu

Pelekanos, “Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarından doğan haklarından bahsediyorsa, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in de Birleşmiş Milletler kararları uyarınca Kıbrıs Türklerinin tüm yetkilere geri dönmesi ve toprak meselesinde diyaloğun yeniden başlamasıyla anayasal düzenin yeniden kurulmasını kabul etmesi için Tatar’a çağrı yaptığını” ifade etti

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, PIK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıslı Türk lidere çok açık ve net bir teklifte bulunduğunu belirtti.

Pelekanos “Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarından doğan haklarından bahsediyorsa, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in de Birleşmiş Milletler kararları uyarınca Kıbrıs Türklerinin tüm yetkilere geri dönmesi ve toprak meselesinde diyaloğun yeniden başlamasıyla anayasal düzenin yeniden kurulmasını kabul etmesi için Tatar’a çağrı yaptığını” ifade etti. Pelekanos, aynı zamanda Güvenlik Konseyi kararlarında siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki bölgeli federasyon çözümüne net bir şekilde yer verildiğine vurgu yaptı. Hükümet Sözcüsü, ilgili soruya yanıt vererek, söz konusu teklifin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute ile yapılan yeni görüşmelerde ele alınabileceğini kaydetti. Pelekanos, Kıbrıs Türk basınında yer alan ve pasaportları geri alınacak kişiler listesine 10 Kıbrıslı Türk’ün daha eklendiğine dair haberleri yorumladı. Hükümetin kararının sadece “sözde bakanlar kuruluna katılan veya kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili sözde komitede yer alan kişilerle ilgili” olduğunu yeniden dile getirdi. Marios Pelekanos, Kıbrıs Cumhuriyeti seyahat belgeleri ellerinden alınan Kıbrıslı Türklere mektup gönderilmesi yönünde talimatı verildiğini söyledi. İlgili soruya yanıt veren Hükümet Sözcüsü, “hükümete verilen adresler, sahte devlet gibi yasa dışı bir oluşumla ilgiliyse o zaman mektupların hiçbir zaman alıcıya ulaşmayacağını” ifade etti.