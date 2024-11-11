Akdoğan-Vadili ana yolunda kaza - 2 kişi yaralandı

Akdoğan- Vadili ana yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre saat 18.00 sıralarında, Akdoğan-Vadili ana yolunda güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Aytur SAKALLI (E-41) yönetimindeki DM 830 plakalı salon araç ile Holly Graıns Trading Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aracının sol ön kısmı aynı istikamette sol şeritte bisikleti ile seyreden Sahed ALAM (E-24)'a çarptı. Bu kazanın ardından yine aynı istikamette LC147 plakalı aracı ile dikkatsizce seyreden Zöhre SAKALLI (K-31), aracının ön kısmı ile kaza sonucu yolun sol şeridinde durmakta olan Aytur SAKALLI yönetimindeki DM850 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Sahed ALAM ve bisikletin ön konsol demiri üzerinde yolcu olarak bulunan Nur Alam RAIHAN (E-22) Gazimağusa Devlet HASTANESİ'NE kaldırıldı. Sahed ALAM'ın beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı yoğun bakıma servisinde, Nur Alam RAIHAN ise acil serviste tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.