Akaryakıtta indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 24 Eylül 2022 Cumartesi günü yani bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.91 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 20.22 TL, Euro Diesel’in 22.68 TL ve gazyağının 22.92 TL olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, “Her seferde belirteceğim, fiyat artışı veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

Buna göre 95 ve 98 oktan 38 kuruş, Euro Dizel 38 kuruş, Gazyağında 1.24 TL indirim yapıldı.