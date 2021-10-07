Akaryakıt zammı yakıyor "10 TL'lik benzin alan var"

Hafta içinde akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi, yurttaş isyan etti. Son zamları YENİDÜZEN’e değerlendiren vatandaşlar, “Halk artık geçim derdinde. Evine ekmeğini nasıl götüreceğinin derdinde” diyerek pahalılığa tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonu çalışanları ise acı gerçeği dile getirdi: “İnsanlar utana sıkıla gelip 10 veya 20 TL’lik benzin alıyor. Hatta arabasındaki bozuk paralarla benzin alan insanlar var”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Akaryakıta son yapılan zamlarla birlikte 95 oktan benzinin fiyatı 7.84, 98 Oktan benzinin fiyatı 7.99, Euro Dizelin fiyatı 7.30, gazyağının fiyatı ise 7,27 oldu. Yapılan son zamların ardından YENİDÜZEN vatandaşa mikrofon uzattı, yurttaşın pahalılıkla ilgili görüşlerini diledi.

Zamlara tepki gösteren yurttaşlar, alım gücünün iyice geriye gittiğini belirtti.

Akaryakıt istasyonu çalışanları ise “İnsanlar utana sıkıla gelip 10 veya 20 TL’lik benzin alıyor. Hatta arabasındaki bozuk paralarla benzin alan insanlar var” diye konuştu.

Benzinciler ne dedi?

“Bozuk paralarla benzin alan insanlar var”

Mehmet Zorba: “Zam haberleri çıkınca insanlar istasyonlara akın ediyor. O görüntüyü görünce çok üzülüyorum”

“Zamlar yapılmasına rağmen maaşlarda herhangi bir değişim yok. Bu durumdan benzinci de mağdurdur. Halk zaten mağdur... İnsanların alım gücü bayağı düştü. Yapılan bu zamlarda hep benzincinin de kazandığı söylenir ama benzinci akaryakıt pahalı olduğunda daha fazla para kazanmaz. Bunu halkın bilmesi lazım. Çünkü bütün benzin istasyonlarının mecburi kredili satış vermesi durumundadır, işini döndürebilmesi için… Bugün sabah 10 tanker benzin alabiliyorsa bir benzinci gece yarısı zam yapıldığı zaman fiyat yükseldiği için 9 tanker alabilecek. Yani benzincinin alım gücü de düşer. Gelinen aşamada halkın durumu daha da kötüdür. Biz de halktan biriyiz sonuçta! Çünkü maaşlar aynı ve fiyatlara zam yapılıyor. Kanayan yara yalnızca benzin de değil. Bu ülkenin içerisinde kanayan yaramız çoktur maalesef. Birilerini suçlamak da olmaz ama durum da gittikçe kötüye gidiyor. Zam yapılacak haberi yapılıyor haberleri çıktıktan sonra insanlarımız en azından bir kez olsun kurtarsın diye benzin istasyonlarına akın ediyor. Tam bir izdiham yaşanıyor. Ben o görüntüyü görünce çok üzülüyorum.”

Mustafa Damdelen: “Hükümetin enflasyon oranında artış yapması gerekir ki insanların gelir seviyeleri ve hayat düzeyleri düşmesin”

“Petrol ülkeye ithal olarak gelir. Türk Lirası’nın değer kaybetmesine paralel olarak petrol fiyatları da bundan etkileniyor. Buna ek olarak dünyadaki petrol fiyatları da artmaktadır. Bu bağlamda yapılan zam bir ölçüde kaçınılmazdır. Buradaki en ciddi sorun halkımızın gelir düzeyinin git gide düşüyor olmasıdır. Zamanında İş Adamları Derneği Başkanlığı yaparken 2000’li yılların başında Euro’ya geçilmesi gerektiğini dile getirmiştik ama olmadı. İnsanların yerel gelir düzeylerini ancak bu şekilde ortadan kaldırmış olur. Gelinen aşamada 10-20 TL benzin alan insanlar var. Bazı müşterilerle konuştuğum zaman 100 TL’ye aldıkları benzinle eskiden daha fazla yolculuk yapabildiğini söylüyorlar. Ödenen paralar çoğu ailenin bütçesindeki ciddi bir kısmıdır. Petrol zammı bütün sektörleri kötü etkiliyor. Yani ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hükümetin maaşlara enflasyon oranında artış yapması gerekir ki insanların gelir seviyeleri ve hayat düzeyleri düşmesin.”

Hayriye Kaygas: “İnsanlar arabasındaki bozuk paraları sayıp aldığı benzini ödüyor”

“Zamlar yapılıyor ama maaşlara artış yok maalesef. İnsanlar zamlara yetişemiyor artık. Akaryakıt mecburi bir ihtiyaç olduğu için kimsenin bunu kısma gibi bir lüksü de yok. Biz de bir petrol istasyonuyuz. Halkımızın yanında olmak istiyoruz ama nasıl? Gönül ister ki bu artışlar olmasın ama elimizden de bir şey gelmiyor. Döviz yükseliyor, döviz yükselmese bile hammadde fiyatları yükseliyor. Yani her şekilde bir tanesi yükseliyor ve bunu engelleyemiyoruz ne yazık ki. İnsanlar gelip 10 TL’ye bile benzin alabiliyor. Arabasındaki bozuk paraları sayıp aldığı benzini ödüyor. Çok üzülüyoruz”

Fadıl Erhan: “Maalesef, yüzleri kızararak, utana sıkıla gelip 10 veya 20 TL’lik benzin alan insanlar var”

“Zamlara ne söylenir bilemem ama günün sonunda yapılması gereken bir zamdı. Çünkü döviz endeksli bir üründen bahsediyoruz. Bunun önüne nasıl geçilir bilinmez. Geçilecek mi o da bilinmez. Günün sonunda mecburuz çünkü toplu taşıma da yok. Ülkedeki toplu taşıma daha sistemli olsa belki yakıt alımı daha az olabilir. Maalesef, yüzleri kızararak, utana sıkıla gelip 10 veya 20 TL’lik benzin alan insanlar var. İnsanlar buna mecbur kalıyor.”

Vatandaşlar ne dedi?

“Sürekli zam, zam, zam usandık artık”

Kadriye Sonay Cenkler: “Bu ülkede insanların geçimini düşünen yok”

“Hükümet artık bu zamların kontrolünü elinden kaçırmış durumdadır. Bu olay kendilerinin dışında gelişen bir olaydır. Türk Lirası’nın değer kaybetmesi veya petrol fiyatlarının artması… Bu ülkede insanların geçimini düşünen yok. Çünkü insanların maaşına bir artış yok. Zamlar arttıkça insanların ekonomisi ve alım gücü düşer ve giderek fakirleşir. Ben bunu üzülerek izliyorum. Gelinen noktada geçinemeyen insanlar var, çok açık. Mesela ben aynı arabaya haftada bir kere 80 TL’lik benzin koyup bir hafta arabamı sürerdim. Şimdi 80 TL’ye akaryakıt göstergesi neredeyse kımıldamıyor. Hadi beni geçtik. Her gün çalışmakta olan insanlar var. Yolculuk yapmak zorunda olan insanlar… Taşımacılık da yok, herkes arabasıyla gitmek zorunda kalıyor. Maaşının yarısını, belki de fazlasını veriyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Hayat bu kadar pahalıyken, nasıl geçinecek bu insanlar, hele dar gelirli ve asgari ücretliler ne yapacak?”

Halil Efe İri: “Artık bir ‘dur’ denilmesi lazım”

“Ben bunu yalnızca benzine yapılan zam olarak düşünmüyorum. Bütün her şey zamlanıyor. Türk Lirası alarak hiçbir şeye yetişemiyoruz. Bugün evine meyve bile alamayan insanlar var. Sabah uyanıyoruz bir bakıyoruz zam geliyor. Zamlar yapılıyor, eriyoruz ama ses de çıkarmıyoruz. Sosyal medyadan iki paylaşıyoruz, beğenileri alıyoruz ama iş sokağa çıkmaya gelince kimse yerinden kalkmıyor. Artık bir ‘dur’ denilmesi lazım. Ben 10 yıl önce ilk ehliyetimi aldığım zaman arabama 20 TL benzin alıyordum ve Lefkoşa’dan Girne’ye gidip gelebiliyordum. Şu an 50 TL alıyorum ve gidip gelebilecek miyim diye düşünüyorum.”

Adem Soyel: “Ne söylesek boşuna”

“Yapılan zamlardan ben de bir vatandaş olarak kesinlikle memnun değilim. Sadece benzine değil, her şeye zam yapılıyor. Geçim konusu bayağı sıkıntılı şu an. Alım gücü bayağı düştü. Ama bu konuda yapabileceğimiz vatandaş olarak isyandan başka bir şey yok. Benzinci arkadaşlara bile sorsanız bu zamlardan onlar da memnun değil. Çünkü onlar da araba kullanır. Ne söylesek boşuna. Tamam, bu zamlar kaçınılmazsa olsun ama maaşlara da zam olsun ki yaşam kalitemiz artsın.”

Cem Tokaç: “Sürekli zam, zam zam usandık artık”

“Asgari ücretle kıyaslandığı zaman yapılan zamlar gerçekten orantılı değil. O yüzden bu zamların pek memnun olunacak bir tarafı yok. Hayat standartlarına bakıldığı zaman herkesin de arabası var ve günün sonunda o arabayı sürmek için yakıt almak zorunda. Toplu taşıma da yok maalesef ki insanlar kısabilsin. Sadece benzin değil her şey zamlanıyor ve geçinmek için yetmiyor. Sürekli zam, zam zam usandık artık.”

Mustafa Erk: “Hükümet elini halkın cebinden çıkarmadı”

“Akaryakıta yapılan zam, sade ce akaryakıtla yapılan zamla sınırlı kalmaz. Bu tüm ürünlere yansır. Önümüzdeki günlerde elektrik kurumu da ‘maliyetler arttı’ diyerek o da zam yapacak. Halk artık geçim derdinde. Yani halk artık lüksünden vazgeçmiş durumda. Evine ekmeğini nasıl götüreceğinin, nasıl geçineceğinin derdinde.

Hükümet elini halkın cebinden çıkarmadı. Şu an benim arabama bir depo tam bir mazot zamdan önce 580 TL’ye dolardı, şimdi 605 TL’ye dolar. Bu halk artık açlık sınırında yaşamaya mahkum kaldı. Bir tarafta vergi vermeyen zengin zümre, bir tarafta geçim derdinde olan zümre var. Bu hükümet ne yazık ki bu tabloyu yarattı. Zaten mecliste de bir çoğunlukları yok, bırakıp gitsinler artık. Bugün halk sandığa gitmek bile istemiyor artık.”

Öznel Kılıç: “1 ay önce alınan benzin 100-150 TL’ye alınan benzin, şu anda 200-250 TL’ye alınıyor”

“Yapılan zamlar yasal sınırın üzerindedir. Bundan 1 ay önce alınan benzin 100-150 TL’ye alınan benzin, şu anda 200-220 TL’ye alınabiliyor. Bunun yanında tüp gaza zam yapıldı. Halkın alım gücü düştü, insanlar bu zamlarla yaşayamaz duruma geldi. Bir şeyler yapılması lazım.”

“Teşekkür borcumuz hiç bitmeyecek”

“Göreve Başbakan Yrd. Erhan Arıklı'nın "hayatı ucuzlatacağız" şeklindeki veciz cümlesiyle başlayan hükümetin bu yöndeki yoğun uğraşlarının en son durağı okkalı akaryakıt zammı. Halk olarak, verdiği tüm sözler gibi bu sözün de sonuna kadar arkasında duran bu "Hükümet"e teşekkür borcumuz hiç bitmeyecek!!!”

Akaryakıta yeni zam