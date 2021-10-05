Akaryakıta yeni zam kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre yeni fiyat düzenlemesi 6 Ekim 2021'den itibaren artışlı fiyatlar yürürlüğe girecek. Gazyağı 70, benzin ve Eurodizel 49 kuruş arttı.

Gece yarısından itibaren şu ücretler uygulanacak. Kurşunsuz 95 Benzin 7.84 Litre / TL Kurşunsuz 98 Benzin 7.99 Litre / TL Eurodizel 7.30 Litre / TL Gazyağı 7.27 Litre / TL