‘Akaryakıt ihalesi’ne katılan şirket yargıya başvuruyor: Göker: “Arıklı evrakları paylaştı, algı operasyonu yaptı”

Kıb-Tek’in ‘akaryakıt temin ve taşıma ihalesine katılan Sideral Lines Direktörü Ulus Göker, polis, yargı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı, firmaya ait, MİK dosyasında da yer alan evrakların Arıklı tarafından medyada paylaştığını kaydetti.

Kıb-Tek’in ‘akaryakıt temin ve taşıma ihalesine katılan Sideral Lines Direktörü Ulus Göker, polis, yargı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Göker, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın medya aracılığıyla herkese saldırarak, kararı etkilemek adına Merkezi İhale Komisyonu üyelerine doğrudan baskı kurmaya çalıştığını da savundu.

Firmaya ait, MİK dosyasında da yer alan evrakların Arıklı tarafından medyada paylaştığını kaydeden Göker, ‘algı operasyonu yaptığını’ kaydetti.

Göker, “Özel ve Gizli ihale evraklarımızın medyada birileri tarafından paylaşılıyor olmasına DUR diyen yok mu?” diyerek, sözlerini “Buna ne derler bilir misiniz? Bir deli kuyuya taş atar 100 tane akıllı çıkaramaz veya çıkarlar ve mammaları için taşı kuyudan çıkarmazlar” diyerek tamamladı.

"Rafineri Opsiyon Belgesi"ne yönelik teknik evrakın incelemesinin yıllardır KIB-TEK Teknik Komitesi tarafından yapıldığını da söyleyen Göker, Başsavcılık’tan görüş alınarak ihalenin olumlu veya olumsuz sonlandırma yönüne gidilmesini manidar bulduklarını belirterek, “Madem öyle o zaman ihaleler için Teknik ve İdari Şartname hazırlanmasına gerek yok, hatta MİK'e de gerek yok” dedi.

Göker’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Yargı, Polis, Savcı ve ilgili kurumlara "SUÇ DUYURUSU" yapıyoruz. Merkezi İhale Komisyonu’nun yaptığı 20.09.2021 tarihindeki 150 000 ton +/- 10% KIBTEK Yakıt İhalesinde

"Rafineri Opsiyon Belgesi" gibi teknik bir evrakın incelemesini yıllardır KIB-TEK Teknik Komitesi yapmaktadır.

Bu kez de Sidereal Lines Ltd’in teknik evraklarını inceledikten sonra olumlu bir rapor vermiştir. Olumlu rapordan sonra “Usul gereği” MİK Başkanı Bloke artırımı teklifi için Kıb-Tek Yönetim Kurulu'na yazı göndermiş ve $ 33.23 USD olan ihale teklifimize Kıb-Tek Yönetim Kurulu da Bloke artırımını onaylayarak MİK Başkanlığına olumlu yazısını göndermiştir. MİK’ in kararı duyurması aşamasında “Rafineri Opsiyon Belgesi gibi Teknik bir evrak için” Başsavcılık’tan görüş alınarak ihaleyi olumlu veya olumsuz sonlandırma yönüne gidilmesi çok Manidardır!

Madem öyle o zaman ihaleler için Teknik ve İdari Şartname hazırlanmasına gerek yok, hatta MİK'e de gerek yok:

İlgili Bakanlık kazanmasını istemediği firma durumunda, medyadan herkese saldırarak, kararı etkilemek adına Merkezi İhale Komisyonu üyelerine gerek basın açıklaması yolu ve medya yolu ile ,gerekse doğrudan baskı kurmaya çalışmaktadır. Hatta daha ileriye giderek firmamıza ait MİK dosyasındaki şirketimize özel olan evrakları medyada paylaştığı yetmedi; Enerji Bakanı Sn Erhan Arıklı kendisinin de dahil olduğu sayısız WhatsApp guruplarında ihale dosyamızdaki evrakımızı paylaşarak kendine göre algı operasyonları yapmaktadır.

İşte tam da bu noktada Yargı, Polis, Savcı ve ilgili kurumlara "SUÇ DUYURUSU" yapıyoruz ihale dosyamızdaki Özel ve Gizli ihale evraklarımızın medyada birileri tarafından paylaşılıyor olmasına DUR diyen yok mu ? Buna ne derler bilir misiniz ? "BİR DELİ KUYUYA TAŞ ATAR 100 TANE AKILLI ÇIKARAMAZ " veya Çıkarlar ve Mammaları için taşı kuyudan ÇIKARMAZLAR.