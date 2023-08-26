Akansoy: Gerekli soruşturmanın süratle yapılması gerekmektedir

Cumhurieytçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Limasol'da dün akşam Cedit Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı, konuyla ilgili hızlı bir şekilde soruşturmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Akansoy, son dönemde hem Kıbrıs'ın kuzeyinde, hem de Kıbrıs'ın güneyinde inançlar üzerinden politik manevra yapma alışkanlığı gelişmeye başladığını aktardı, "Bu yapılanları reddediyoruz" dedi.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Limasol’da dün akşam Cedit Cami’ye kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırı nedeniyle son derece üzgünüm.

Son dönemde Kıbrıs’ın her iki yanında, inançlar üzerinden politik manevra yapma alışkanlığı gelişmeye başlamış ve bu tehlikeli alışkanlık dini mekanlar üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır.

Bizler, Kıbrıs adasında yaşayan her inanca mensup kişinin özgürce inancını yaşaması ve kardeşlik hukukunu geliştirerek barış içerisinde bir arada var olması için dini inançlar ve mekanlar üzerinden politik manevra yapılmasını bir kez daha reddediyoruz.

Güney Kıbrıs’ta bulunan güvenlik birimlerinin Cedit Cami’ye yapılan saldırıyı aydınlatmasının ve gerekli cezai soruşturmayı yürütmesinin bu açıdan son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. Her türlü provokasyon veya provokasyon algısı yaratacak adımların önlenmesi için gerekli soruşturmaların süratle yapılması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altını çizmek isterim."

Limasol’da camiye saldırı