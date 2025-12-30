Akandere: “Yeni yılda trafik kurallarına daha fazla dikkat edelim”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Beksan Bekir Akandere, 2026 yılına girerken sürücülere ve tüm vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Akandere yaptığı açıklamada, toplu taşımacılığın kamu güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Yeni yılda da direksiyon başındaki tüm şoförlerimizden dikkatli, sabırlı ve kurallara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Aynı şekilde yayalarımızın da can güvenliği için kurallara uymaları büyük önem taşıyor” dedi.

Trafikte herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Akandere, “Kurallara uymak sadece ceza almamak için değil, hayat kurtarmak içindir. 2026 yılında can kayıplarının ve kazaların olmadığı bir trafik yılı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KTTTB olarak toplumsal farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirten Akandere, hem sürücülerin hem de yolcuların duyarlılıkla hareket etmelerinin, trafikteki sorunların çözümüne katkı sağlayacağını kaydetti.