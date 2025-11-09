“Ailemle ciddi bir şekilde tehdit edildim”

Lefkoşa’da bir oto galerinin kurşunlanması sonucu tutuklanan zanlılar E.A ve M.G.K mahkemeye çıkarıldı, iki gün tutukluluk aldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğcan Kırgeç mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen 'kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma, kasti hasar' meselesiyle bağlantılı tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, bulunan bir oto galerinin ofis kısmına Maraton marka 9 mm tabanca ile iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldığını ve aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A’nın olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı M.G.K’nin de suçla bağlantısı olduğuna dair tespit yapılarak, aynı gün tutuklandığını aktardı.

Polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlı E.A’nın kaldığı Lefkoşa'daki adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı E.A.’nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, olayın infiale neden olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak polise sorular yöneltti. Polis, Boşnak’ın sorusu üzerine zanlı E.A’nın ifadesinde bu işi organize eden şahıslar tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle silahı temin ettiğini söylediğini aktardı. Boşnak, zanlı E.A’nın meseleyle bağlantısının ne olduğunu sordu. Polis, zanlı E.A’nın cep telefonunda yapılan incelemede zanlı M.G.K. ile Whatsapp üzerinden görüşmeleri olduğunu ve ondan yardım isteyerek ikametgahının önünde polis olup olmadığı yönünde kontrol yapmasını istediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı M.G.K.’nin de kontrol yaptığını ve ortamın temiz olduğu yönünde bilgi verdiğini kaydetti.

Savcı Boşnak, son dönemlerde bu tür olaylarda artış olduğunu, toplumda infiale ve tedirginliğe yol açtığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı E.Aç ise “Ailemle ciddi bir şekilde tehdit edildim, ailemin bana fotoğrafı atıldı ve o şekilde tehdit edildim. Taksici arkadaş M.G.K’nin suçu yok, sadece ona soru sordum. Bu işi organize edenleri polise söyledim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.