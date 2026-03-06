Ağrotur'da yine sirenler çaldı

Ağrotur Üssü'nde bu sabah kısa süreli “güvenlik tehdidi" ilan edildi, yine sirenler çaldı.

Güneyde yayın yapan Cyprus Mail'in haberine göre, söz konusu güvenlik tehdidinin saat 10.15’te sona erdiği bildirildi.

Saat 10.00’dan hemen önce üs bölgesinde sirenler çalmaya başlarken, Bölge sakinleri “güvenlik tehdidi” konusunda bilgilendirilerek, resmi bir açıklama yapılıncaya kadar evlerinde kalmaları ve bulundukları yerden ayrılmamaları yönünde uyarıldı.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara pencerelerden uzak durmaları ve sağlam, dayanıklı mobilyaların arkasında ya da altında korunmaları çağrısında bulundu.

Hafta boyunca, pazartesi günü gece yarısından kısa süre sonra üsse yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısının ardından Ağrotur'da birden fazla kez “güvenlik tehdidi” ilan edildi.

Pazartesiden bu yana yapılan tüm “güvenlik tehdidi” duyurularının ise ilan edilmelerinden birkaç dakika sonra sona erdiği belirtildi.