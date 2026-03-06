TDP İskele İlçesi 9. Olağan Kongresi’nde başkanlığa Çağıl Çırakoğlu seçildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi 9. Olağan Kongresi’nde ilçe başkanlığına Çağıl Çırakoğlu seçildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, kongre dün İskele Belediye Gazinosu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, divan sekreterliklerini ise Ali Azeri ile Salih Akbelli’nin üstlendiği kongrede mali ve faaliyet raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Kongrede ayrıca TDP İskele İlçe Yönetim Kurulu da belirlendi.

Buna göre yönetim kurulu, Çağıl Çırakoğlu (Başkan), Kemal Yıldız, Ercan Yüzüak, Erkin Dora, Niyazi Aygan, Cemaliye Soğancı, Elif Cengiz, Zühre Balcıoğlu, Ecevit Aspir ve Metin İsmet’ten oluştu.

Yedek üyeliklere Nejdet Gül, İsmail Osum, Gökmen Nacer ve Ali Rıza Arıoğlu seçilirken, Denetleme Kurulu’nda Tülay Alper görev aldı.

Çeler

Kongrede konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkede yaşanan sorunların "her geçen gün derinleştiğini ve gençlerin gelecek umudunun zayıfladığı bir dönemden geçildiğini" ileri sürdü.

“Yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsizlik” nedeniyle kamu yönetimine olan güvenin sarsıldığını savunan Çeler, bu düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin ülkeden göç etmek zorunda kaldığı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu savunan Çeler, TDP’nin bu gidişatı değiştirmek için mücadele ettiğini söyledi.

“Bu ülkenin geleceğini yeniden kurmak, adaleti yeniden tesis etmek ve barış güvercinini yeniden uçurmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullanan Çeler, TDP’nin temiz siyaset anlayışıyla halkın güvenini yeniden tesis etmeye kararlı olduğunu belirtti.

TDP’nin her zaman barışı, demokrasiyi ve halkın refahını savunan bir siyasi çizgide olduğunu dile getiren Çeler, partinin önümüzdeki dönemde ülke siyasetinde daha güçlü bir rol üstleneceğini söyledi.

Özkunt

Kongrede söz alan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, partinin ülkenin temel sorunlarına yönelik somut çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

TDP’nin yalnızca seçim odaklı bir parti olmadığını ifade eden Özkunt, sağlık, altyapı ve ekonomi başta olmak üzere dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Parti bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin aktif şekilde çalıştığını kaydeden Özkunt, TDP’nin üretken bir siyasi yapı olduğunu ifade etti.

Özkunt ayrıca, TDP’nin dürüst ve şeffaf yönetim anlayışını ülke yönetiminde de ortaya koyacağını belirterek, önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetlerde partinin önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Çırakoğlu

Kongre sonunda TDP İskele İlçe Başkanlığına seçilen Çağıl Çırakoğlu da delegelere teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenin sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.

Çırakoğlu, İskele’de parti örgütünü daha da güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.