Çatalköy’de 8 Mart’a özel söyleşi düzenlendi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ve sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında “Kadın Psikolojisi, Motivasyon ve Başarı” konulu söyleşi düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Erol Avgören Kültür Merkezi’nde yer alan etkinliğe konuşmacı olarak Uzman Psikolog Tahmina Chalabi Kurt ile iş kadını İçim Çağıner Kavuklu katıldı.

Söyleşide, kadınların iş hayatındaki psikolojik dayanıklılığı ile yaşamın farklı alanlarında elde ettikleri başarıların bu dayanıklılıkla olan ilişkisi ele alındı.

Programın sonunda konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bu tür etkinliklerin toplumda psikolojik farkındalığı arttırmayı ve özellikle kadınların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu tür projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kırok, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinliğin sonunda Kırok, söyleşiye katkılarından dolayı konuşmacılara çiçek ve plaket takdim etti