Ağrotur’da sirenler çalınca akıllardaki soru: Tehlike ne kadar gerçek?

Limasol yakınlarındaki İngiltere’ye ait egemen Ağrotur Üssü’nde son günlerde sık sık duyulan sirenler, bölge halkında endişe yaratırken aynı soru giderek daha fazla soruluyor: Her alarmda tehlike gerçekten ne kadar büyük?

In Cyprus’un “kaynaklara” dayandırdığı haberine göre, Lübnan bölgesinden Kıbrıs yönüne doğru hareket eden herhangi bir nesne tespit edildiğinde İngiliz üsleri otomatik olarak alarma geçiyor.

Prosedür gereği söz konusu nesne hakkında kesin bir değerlendirme yapılana kadar potansiyel tehdit varsayılıyor. Yetkililer, tespit edilen nesnenin tehlikeli olmadığı doğrulanana kadar sirenlerin devreye girdiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtiyor. Bu durum ise her alarm anında halk arasında “gerçek bir tehdit mi var?” sorusunun yeniden gündeme gelmesine yol açıyor