Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı etkinliğinde “dijital alanda kadın olmak” konuşuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında dijital mecralarda kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Ekran Arkasında Şiddet: Dijital Alanda Kadın Olmak” başlıklı panel, Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu:

“Kadınların meslek sahibi olması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, açılış konuşmasında, dijital ortamda kadınlara yönelik şiddetle mücadelede farkındalık, erişilebilir başvuru mekanizmaları ve kurumsal koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlık olarak dijital alanda özellikle çocukların korunmasına yönelik bir süreç başlattıklarını söyleyen Hasipoğlu, çocukların günün büyük bölümünü dijital mecralarda geçirdiğine dikkat çekti. Hasipoğlu, ihbar hattı ve web portalı üzerinden başlatılan çalışmaların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Kadınlara yönelik mesleki ve sosyal destek çalışmalarının da sürdüğünü belirten Hasipoğlu, birçok ilçe ve köyde kadınlara yönelik meslek eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda son olarak Tepebaşı’nda eğitimlerin gerçekleştirildiğini, Gazimağusa’da da benzer çalışmaların yapılacağını kaydeden Hasipoğlu, bu faaliyetlerin hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak hem de kadınların meslek sahibi olmasını desteklemek amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

“Kadınların özgür, eşit ve güvenli biçimde hayatın her alanında var olabildiği bir düzen güçlü bir toplumun temelidir”

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik yüzde 100 prim desteği uygulamasının da sürdüğünü dile getiren Hasipoğlu, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Barolar Birliği ile yapılan adli yardım anlaşması kapsamında şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlandığını da belirten Hasipoğlu, bu yıl protokolün kapsamının genişletildiğini ifade etti. Hasipoğlu, şiddet mağduru kadınlara olayın yaşandığı andan itibaren hukuki destek sağlanmasının ve uzaklaştırma gibi koruyucu tedbirlerin hızla alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Emniyet birimleri, hukukçular, sosyal hizmet uzmanları ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte hareket ederek güçlü bir mücadele zemini oluşturmak istediklerini belirten Hasipoğlu, “Kadınlarımızın kendini güvende hissetmediği bir toplumda gerçek anlamda sosyal haklardan söz etmemiz mümkün değildir. Kadınların özgür, eşit ve güvenli biçimde hayatın her alanında var olabildiği bir düzen güçlü bir toplumun temelidir.” dedi.

8 Mart’ın yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda önemli bir sorumluluk hatırlatması olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, eksiklikleri gidermek ve daha güçlü adımlar atmak için bu tür etkinliklerin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, düzenlenen panelin dijital alanda kadına yönelik şiddetin görünür kılınmasına, somut çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit:

“Şiddet, fiziksel ortamların yanında dijital platformlarda da ortaya çıkıyor”

Panelin açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de kadına yönelik şiddetin yıllardır mücadele edilen ve toplumsal yapıyı derinden etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu vurguladı. Ecevit, şiddetin artık yalnızca fiziksel ortamlarda değil, dijital platformlarda da farklı biçimlerde ortaya çıktığına dikkat çekti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kadına yönelik şiddeti temel sorumluluk alanlarından biri olarak gördüğünü belirten Ecevit, daire bünyesinde görev yapan sosyal hizmet memurları aracılığıyla yürütülen çalışmaların yalnızca başvuru almakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda koruma, danışmanlık, yönlendirme ve hukuki destek süreçlerini de kapsadığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici politikalar üretmeye devam edeceklerini söyleyen Ecevit, ilgili kurum ve dairelerle iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından dijital ortamda artan şiddet, taciz ve siber zorbalık gibi sorunlar ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Memuru Sıla Murat, PGM Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amiri Müfettiş Mahmut Gümüşsoy, Avukat Sevilay Yıldırımer ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Canan Onurer; dijital ortamda artan şiddet, taciz ve siber zorbalık konularının sosyal, hukuki ve güvenlik boyutları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.