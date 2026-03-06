Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu'nda Uluçam yeniden başkan seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 49’uncu Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Erkut Uluçam seçildi.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, dün KTÖS Konferans Salonu’nda yapıldı. Divan Başkanlığı’nı Kemal Öztürk, divan sekreterliklerini Nazife Arap ve Mahmut Okduman’ın üstlendiği Genel Kurul’da faaliyet raporunun okunması ve mali raporun aklanmasının ardından seçimlere geçildi.

Seçim sonucunda Erkut Uluçam başkan seçilirken, ZMO Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Sema Şişman Hocanın, Bora Karadağlı, Berna Kamçı Altun ve İrfan Erişmen seçildi. Denetleme Kurulu üyeleri ise Ramadan Binatlılı ile Hüseyin Cahit Güden oldu.

Genel Kurul’da ZMO Başkanı Erkut Uluçam, Divan Başkanı Kemal Öztürk, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Başbakanlık Müsteşarı Mehmet Ercilasun ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat da konuşma yaptı.

Uluçam:Üretime yenilenebilir enerji için kota ayrılmalı

Uluçam konuşmasında, savaş ortamından dolayı enerji maliyetlerinin arttığını belirterek, üretim kesimine yenilenebilir enerji için kota ayrılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının kredi ve hibe destekleriyle teşvik edilmesi gerektiğini söyledi, üretim sektörü dışındaki alanlara verilen izinleri eleştirdi.

Tarım topraklarının korunması için Toprak Koruma Yasası’nın ivedi olarak Meclis gündemine getirilmesi çağrısında da bulunan Uluçam, tüm emeklerine rağmen yetkililer tarafından bu konuda bir atım atılmadığını savundu.

Aysal: ZMO’nun gösterdiği mücadele değerli

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da konuşmasına, birliğe bağlı odaların hem mesleki, hem de toplumsal anlamdaki öneminden bahsederek, ZMO’nun gösterdiği mücadelenin değerli olduğunu kaydetti.

ZMO’nun yapacağı çalışmalarla ilgili görüşlerini paylaşan Aysal, Genel Kurul’un herkese hayırlı olmasını diledi.

Öztürk: Sıkıntılardan birlik ve beraberlikle çıkılabilir

Divan Başkanı Kemal Öztürk ise konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan birlik ve beraberliği sağlayarak çıkılabileceğine vurgu yaptı.

Süt üretimi konusunda uzun yıllar çalışmalar yaptığını anlatan Öztürk, ülkedeki süt üretimi ile ilgili sorunların aşılabilmesi için genel değerlendirmelerde bulundu.