“İngiltere, gerekirse İran’daki füze üslerini yasal olarak vurabilir”

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, İngiliz hükümetinin Kıbrıs'taki üssünün Orta Doğu'daki insansız hava araçlarını düşürme misyonları için kullanıldığını doğrulanmasının ardından, Birleşik Krallık'ın İran'daki füze üslerine yasal olarak saldırı düzenleyebileceğini söyledi.

BBC’ye konuşan Lammy, İran’dan İngiliz çıkarlarına yönelik saldırı tehdidi olması halinde İngiliz savaş uçaklarının İran’daki füze tesislerini vurmasının uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa sayılabileceğini belirtti.

Lammy, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) bölgede faaliyet gösterdiğini ve İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını engelleme görevlerinde bulunduğunu söyledi.

İngiliz hükümeti şu ana kadar doğrudan İran’a saldırı düzenlemediğini belirtse de, gerekirse daha ileri askeri adımların atılabileceğinin sinyalini verdi.

İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki en önemli askeri noktalarından biri olan Kıbrıs’taki Ağrotur hava üssü, bölgedeki operasyonlarda kritik rol oynuyor.

Lammy, “İnsanlarımızı ve personelimizi korumak için harekete geçmek tamamen yasaldır” diyerek, böyle bir durumda İngiltere’nin gerekli askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı, bununla birlikte İngiliz hükümeti şu ana kadar İran’a yönelik saldırılara doğrudan katılmadığını iddia etti.