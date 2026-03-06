Nilden Bektaş Erhürman, izci liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Umure Örs ve beraberindeki heyetle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, heyette, Bursa İzci Lideri Süha Büyükkoç, İzci Lideri Serhat Bayar ve İzci Liderleri Üyesi Naciye Batılı yer aldı.
Nilden Bektaş görüşmede yaptığı konuşmada, izci liderlerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette, Nilden Bektaş Erhürman'a çalışmalarla ilgili bilgi verildi ve ziyaret anısına fular ile çiçek takdimi yapıldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt hazır bulundu.
