Ağırdağ’daki yangında 4 ev ve 4 araç zarar gördü

Ağırdağ’da meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan polis, yangının “şiddetli rüzgarın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas ettiğini ve çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu” meydana geldiğini aktadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yangınla ilgili yapılan detaylı incelemede; 2 evin çatısı, 1 evin çatı ve pencereleri, 1 evin kapı ve pencereleri, klima dış ünitesi ile evin avlusundaki ambar odası, ahşap çardak ve plastik su deposu, kullanılmayan eşyasız bir evin iç kapı ve pencereleri ve 4 aracın yanarak zarar gördüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.