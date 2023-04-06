Afet acil uyarı sistemi oluşturulacak

Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, ülkesinde deprem ve her türlü afete ilişkin acil durum uyarı sisteminin 2024 yılında uygulamaya konacağını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, güneyde dün yetkili birimlerin katılımıyla bir deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini, tatbikat sonrası konuşan İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun ise, deprem ve diğer acil durumlarda kullanılacak bir uyarı sisteminin 2024 yılı başından itibaren hayata geçirileceğini söylediğini yazdı.

Yoannu konuşmasında, söz konusu uyarı sistemi çerçevesinde, deprem, afet ve diğer acil durumlarda, bölgesel veya tüm güney genelinde vatandaşların cep telefonlarına acil mesaj atılması sisteminin hayata geçirileceğini vurguladı.