Adaya giriş yaparken yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘müstahdem tarafından hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.İ., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ali Gencer, zanlının Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tree Brothers isimli Asansör şirketinin çalışanı olduğunu ve 22-23.01.2020 tarihlerinde tahsil etmiş olduğu 395 TL ve 150 Euro paraları tasarrufuna geçirip sirkat ettikten sonra 24.01.2020 tarihinde KKTC' den çıkış yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 10.06.2021 tarihinde KKTC' ne giriş yaptığı esnada tespit edilip 10 günlük karantina sürecine müteakip 20.06.2021 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 21 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.