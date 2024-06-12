Ada’ya giriş yaparken tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘emanetçi tarafından sirkat’ suçundan tutuklanan G.Ç.,mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu zanlının Kasım 2023 ile Nisan 2024 ayları arasında Lefkoşa’da Korkut Efendi Mahallesi üzerinde bulunan toplam 14 dairenin kiraları olan toplam 14 bin 700 Sterlin nakit parayı mal sahibi olan 87 yaşındaki Adil Erdem Ersalahi’nin direktifiyle topladığını söyledi.

Polis, zanlının tahsil ettiği parayı mal sahibine vermeyerek, çaldığını belirtti. Polis memuru, zanlının para aldığı kiracılardan ifade temin edildiğini, söz konusu tanıkların parayı ödediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlı hakkında 6 Haziran’da tutuklama emri çıkarıldığını, 12 Haziran’da Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde alacağı olduğu için paraları aldığını öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, paranın bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.