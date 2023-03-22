“Aday çıkarmayacağız, AKP-MHP toplumun bugününü çaldı, 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız”

Türkiye’de aralarında HDP’nin de yer aldığı “Emek ve Özgürlük İttifakı”, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. İttifakın tutum belgesini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 2 aydan az zaman kaldı. Tarihsel bir andan geçiyoruz. Yaşadığımız çoklu sorunları, çözümsüzlük ve ağır bunalım derinleşmektedir. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır, yarınını tehdit etmektedir. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis'in asli irade olarak görüldüğü, muhatapların şeffaf diyalog ekseninde özgür tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit ve özgür bir gelecek kuracağı günler, insanların özlem ve talebidir."

Tek adam rejimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu iktidardan, tahribatın sorumlularından hesap soracağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz."