45 araç trafikten men edildi, 6 sürücü tutuklandı

Polis Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 120’si süratten olmak üzere 381 sürücü yazıldı; 45 araç trafikten men edildi, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 2 bin 406 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 120 araç sürücüsü süratli araç kullanmak, 19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 11 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü araç sürerken cep telefonu kullanmak, 66 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 119 sürücü de diğer trafik suçlarından ceza aldı.