Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Eylül 2024 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 27 bin 144 TL olarak hesapladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 27,144 TL olarak hesaplandı.

Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 233,00 aylık 6,990 yetişkin bir erkek için günlük 243,36 aylık 7.,300.80TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 257.22, aylık 7,716.60 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 171.23 TL, aylık 5,136.90 TL’dir.

30 EYLÜL 2024