Açlık sınırı 12.812 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası başkanı Güven Bengihan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı. Bengihan Şubat ayı açlık sınırının 12.812 TL olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

ASGARİ ÜCRETLE AÇLIK SINIRI ARASINDAKİ FARK 1.012 TL’YE ÇIKTI

ASGARİ ÜCRET 519 STERLİN, AÇLIK SINIRI 564 STERLİN

Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 28 ŞUBAT 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 12812 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 108,64 TL, aylık 3259,20 yetişkin bir erkek için günlük 113,95 aylık 3418,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 121,69 aylık 3650,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 82,80, aylık 2484 TL’dir.

28 Şubat 2023

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 108,64 3259,20 Yetişkin Erkek 113,95 3418,50 15-19 Yaş Çocuk 121,69 3650,70 4-6 Yaş Çocuk 82,80 2484,00 AÇLIK SINIRI 427,07 12812

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 12812 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62 Şubat ayında % 4.65 enflasyon meydana gelmiştir. İki aylık toplam enflasyon %7.39 olmuştur.