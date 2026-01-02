Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Acımız ortak, mücadelemiz bir. Yeni yıl; Şampiyon Meleklerimizin ışığını daha fazla yüreğe taşıdığımız, adalet ve vicdanın güçlendiği bir yıl olsun” ifadelerine yer verdi.

Dernek açıklamasında, “Siz yanımızda durdukça biz daha güçlü, daha kararlı ve daha umutluyuz. Unutmadık, unutturmayacağız” denildi.

Öte yandan İsias Otel'in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin dördüncü duruşması 19 Ocak'ta Adıyaman'da gerçekleşecek.