“Acil durumda Türkiye veya İngiliz Üslerinden hemen helikopter gelebilir”

YENİDÜZEN

Ülkedeki ‘çok yüksek yangın riski’ uyarılarına karşın alınan tedbirler yangınlara erken müdahaleye ilişkin kaygıları da arttırdı.

Gözler, erken müdahalede ilk olarak aranan yangın helikopterine çevrildi. Ülkede çeşitli aralıklarla konuşlanan yangın helikopterinin Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarında olduğu belirtildi.

Yangınlara müdahaleden önce yangının çıkış sebeplerinin ortadan kaldırılmasının önemine değinen Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yangın riskine karşı yoğunluklarının devam ettiğini, herhangi bir sıkıntı olmadığını savundu.

Karzaoğlu, “Acil bir durum olursa gerek Türkiye’den gerekse İngiliz Üslerinden hemen helikopter gelebilir. Gerekli iletişimimiz mevcut” dedi.

Yangın helikopterinin normal şartlarda tedbir amaçlı ülkede konuşlandığını anlatan Karzaoğlu, helikopterin tedbir amaçlı ülkede bulunduğunu anlattı, bir buçuk saatlik uçuş kotasının 50 bin TL olduğunu belirtti.

Söz konusu kira bedelinin Türkiye tarafından karşılandığını da dile getiren Karzaoğlu, helikopterin tedbir amaçlı burada kaldığını ve Türkiye’de herhangi bir sıkıntı yoksa bizde konuşlandığını belirtti.

Yangın uçuşuna çıkmasa bile keşif amaçlı, tatbikat amaçlı uçuşlar yapılır ve yine de helikopter kullanılır. Çünkü zaten sözleşme gereği anlaşılan saatlik uçuş kotası her halükarda ödeniyor” dedi.

23 Haziran’da gelmiş, 28’inde gitmişti

Hatırlanacağı üzere; Türkiye tarafından ülkede “görevlendirilen” yangın helikopteri 23 Haziran’da gelmiş, 28’inde ise “Pilotların izinleri ve helikopterin servisi” nedeniyle geri gitmişti. Akabinde kısa süre sonra yeniden ülkeye dönen helikopter, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapmış, orman keşfi için çalışma yürütmüştü. Akabinde Türkiye’deki yangın söndürme çalışmaları için adadan ayrılan helikopter, hala Türkiye’de görev yapıyor.

Yangın helikopteri 6 gün kaldı, geri gitti