Yangın helikopteri 6 gün kaldı, geri gitti

YENİDÜZEN

Ülkedeki yangınlara daha erken müdahale edilebilmek üzere ülkeye Türkiye’den 23 Haziran’da gönderilen yangın helikopteri, 28 Haziran’da adadan ayrıldı. Yerine hala yeni bir helikopter getirilmedi.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Lefkoşa'daki Sanayi Bölgesi'nde Orman Dairesi’nin bulunduğu alana konuşlandırılan yangın helikopterinin pilotlarının izinleri ve helikopterin servisi olduğu için gönderildiğini ifade etti.

Karzaoğlu, “Pilotların izinleri ve helikopterin servisi vardı. Dönüşümlü iki firma tarafından bu helikopterler geliyor. Haftaya yeniden başka bir helikopter gelecek.” dedi.

‘Söz konusu yangın helikopterinin aylık ücretinin ödenemeyeceği anlaşılınca geri Türkiye’ye gönderildiği’ iddialarını da yanıtlayan Karzaoğlu “Bu helikopterin bize maliyeti sıfır. Normal şartlarda günlük uçuş kotası 50 bin TL’dir ama bize ülkemize görevlendirmedir bu nedenle maliyeti yoktur. Sadece akaryakıtını karşılıyoruz. Diğer ücretler Türkiye’ye ait.” dedi.

İddialara tepki gösteren Karzaoğlu, “Ne parası verdik ki de ödeyemeyeceğiz diye geri göndereceğiz? Ön yargı çok kötü bir şey…” şeklinde konuştu.

İmzalanan protokolün bir parçasıdır denmişti

Hatırlanacağı üzere; Başkent Lefkoşa'daki Sanayi Bölgesi'nde Orman Dairesinin bulunduğu alana konuşlandırılan helikopterinin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından 23 Haziran tarihinde teslim alındığı açıklanmıştı.

Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün KKTC'ye görevlendirdiği yangın söndürme helikopterinin, 2010'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele kapsamında imzalanan protokolün bir parçası olduğunu söylemişti.